Конституційний суд повідомив, що для відсторонення Тупицького немає законодавчих підстав

Тупицький не має наміру ухилятися від слідства, - пресслужба КСУ

У пресслужбі КСУ поінформували, що голова не прийшов до Офісу генпрокурора через поважні причини

Для відсторонення голови Конституційного суду Олександра Тупицького немає законодавчих підстав. Про це повідомили в пресслужбі КСУ журналісту УНН.

Також зазначається, що голова Конституційного Суду Олександр Тупицький сьогодні, 28 грудня, не прийшов до Офісу генерального прокурора через поважні причини.

«Олександр Тупицький не з’явився до Офісу генпрокурора у зв’язку з поважними причинами. За його словами, наміру ухилятися від слідства немає», — йдеться у повідомленні.

Також в КСУ зазначили, що не знають, як має відбуватися відсторонення Тупицького.

«Оскільки Конституція України та ЗУ «Про КСУ» не містять такого поняття як «відсторонення від посади» судді Конституційного Суду», — розповіли в пресслужбі.

Зазначимо, що відповідно до ст. 106 Конституції відсторонення голови КСУ не входить до повноважень президента України.

Як повідомлялося, 28 грудня Тупицький не прийшов до Офісу Венедіктової, прокуратура направила йому підозру поштою.

28 грудня стало відомо, що Офіс генпрокурора просить президента Володимира Зеленського відсторонити Тупицького після того, як він не з'явився за викликом.