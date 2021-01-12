Скільки насправді Тупицький заплатив за відпочинок у Дубаї. Конституційний суд оприлюднив турпутівку свого шефа

Олександр Тупицький з 6 до 13 січня перебуває у відпустці

Згідно із туристичним ваучером, вартість пакету послуг на трьох людей становить 242 тисячі 116 гривень

Конституційний суд зробив заяву щодо відпочинку свого відстороненого голови Олександра Тупицького у Дубаї. ЗМІ писали, що він проводить відпустку у готелі за 300 тисяч гривень на добу.

Про це суд написав у Facebook.

Тупицький з 6 до 13 січня 2021 року офіційно перебуває у щорічній відпустці. До Еміратів він разом з дружиною та сином вилетіли 6 січня й пробудуть там до кінця відпустки.

Вартість пакету послуг на трьох людей становить 242 тисячі 116 гривень.

Тур до Еміратів Олександр Тупицький придбав за більш ніж 200 тисяч гривень

У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю Kempinski Palm Jumeirah, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування.

У суді заявили, що прибуток Тупицького за грудень становить 433 тисячі 538 гривень, що повністю покриває суму витрат на відпочинок. Сам відсторонений глава КС назвав брехнею інформацію про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу.

Зазначимо, що ЗМІ та анонімні Telegram-канали писали, що Тупицький відпочиває на королівській віллі (її площа складає 950 кв. м) з чотирма спальнями і власним басейном. І що ця розкіш обходиться відстороненому голові КСУ у 300 тисяч гривень на добу.