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    Скільки насправді Тупицький заплатив за відпочинок у Дубаї. Конституційний суд оприлюднив турпутівку свого шефа

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    Олександр Тупицький з 6 до 13 січня перебуває у відпустці - Скільки насправді Тупицький заплатив за відпочинок у Дубаї. Конституційний суд оприлюднив турпутівку свого шефа
    Олександр Тупицький з 6 до 13 січня перебуває у відпустці
    Фото: Цензор

    Згідно із туристичним ваучером, вартість пакету послуг на трьох людей становить 242 тисячі 116 гривень

    Конституційний суд зробив заяву щодо відпочинку свого відстороненого голови Олександра Тупицького у Дубаї. ЗМІ писали, що він проводить відпустку у готелі за 300 тисяч гривень на добу.

    Про це суд написав у Facebook.

    Тупицький з 6 до 13 січня 2021 року офіційно перебуває у щорічній відпустці. До Еміратів він разом з дружиною та сином вилетіли 6 січня й пробудуть там до кінця відпустки.

    Вартість пакету послуг на трьох людей становить 242 тисячі 116 гривень.

    Тур до Еміратів Олександр Тупицький придбав за більш ніж 200 тисяч гривень
    Тур до Еміратів Олександр Тупицький придбав за більш ніж 200 тисяч гривень

    У вартість туру входить авіапереліт в обидва боки, проживання у двокімнатному номері готелю Kempinski Palm Jumeirah, дворазове харчування, трансфер, страхування та вартість туристичного обслуговування.

    У суді заявили, що прибуток Тупицького за грудень становить 433 тисячі 538 гривень, що повністю покриває суму витрат на відпочинок. Сам відсторонений глава КС назвав брехнею інформацію про його відпочинок в Дубаї з українськими та російськими бізнесменами, які причетні до кримінального світу.

    Зазначимо, що ЗМІ та анонімні Telegram-канали писали, що Тупицький відпочиває на королівській віллі (її площа складає 950 кв. м) з чотирма спальнями і власним басейном. І що ця розкіш обходиться відстороненому голові КСУ у 300 тисяч гривень на добу.

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    Теги: суд відпочинок Конституційний суд розкіш ОАЕ відпустка Олександр Тупицький
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