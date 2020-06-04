Степанов – про пом'якшення карантину: МОЗ повністю контролює ситуацію



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Максим Степанов: у нас сьогодні з одного боку є рекорд по кількості людей, які одужали, — 602 особи, і антирекорд по кількості захворілих — 588 за весь час пандемії

Міністр нагадав, що пом'якшення карантину чітко регламентується протиепідмеологічними заходами, і закликав дотримуватися рекомендацій МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я розуміли, що при введенні етапів виходу з карантину може зрости кількість хворих на Covid-19, фахівці контролюють ситуацію і проводять епідеміологічне розслідування щодо кожного випадку.

Про це на брифінгу 4 червня сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«У нас сьогодні з одного боку є рекорд по кількості людей, які одужали, — 602 особи, і антирекорд по кількості захворілих підтверджених випадків — 588 за весь час пандемії. Коли ми вводили пом'якшення, етапи виходу з карантину, в тому числі застосувавши адаптивний карантин, певні ознаки в розрізі кожного регіону, у нас було розуміння, що буде певне збільшення кількості захворілих. МОЗ повністю контролює ситуацію, по кожному випадку у нас відбувається епідеміологічний аналіз: ми аналізуємо як загальні цифри, так і практично кожен випадок захворювання – в який спосіб, коло осіб, які були контактними, водночас ми збільшуємо кількість тестувань», – сказав Степанов.

За словами міністра, за попередню добу здійснено 14 301 тестувань, з яких 10 563 методом ПЛР та 3 738 ІФА-тестування.

Він нагадав, що пом'якшення карантину чітко регламентується протиепідмеологічними заходами, і закликав дотримуватися рекомендацій МОЗ.

«Це користування засобами індивідуального захисту, це користування антисептиками, це дотримання соціальної дистанції. Всі ці заходи розроблені, щоб знизити ризик інфікування, унеможливити інфікування. Їх треба дотримуватися. В іншому випадку ми будемо спостерігати збільшення кількості захворілих, і, як наслідок, тоді МОЗ буде рекомендувати введення якихось додаткових заходів», - сказав Степанов.

Як повідомлялось, за минулу добу захворіли 588 осіб, загалом за весь час пандемії в Україні захворіли 25 411 людей.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах.

Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня.

Із 22 травня в Україні оголошено наступний етап послаблення карантину. Кабінет міністрів ухвалив рішення про встановлення адаптивного карантину в Україні з 22 травня по 22 червня.