Степанов: ситуація з поширенням коронавірусу в Україні досить напружена



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За пів року кількість «коронавірусних» ліжок в Україні збільшили втричі

В Україні вже зайнята майже половина ліжок в лікарнях, передбачених для хворих на коронавірус

Міністр охорони здоров'я України назвали ситуацію з поширенням коронавірусу в країні «досить напруженою», адже наразі зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19.

Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV.

Він зазначив, що станом на ранок 21 вересня в Україні було зайнято понад 13 тисяч ліжок в лікарнях, передбачених для хворих на Covid-19.

«Ми розцінюємо ситуацію (з коронавірусом, – ред.), як достатньо напружену. Тому що із 30 тисяч ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, сьогодні зранку було зайнято 13 тисяч 108 ліжок», – сказав Степанов.

За його словами, за пів року кількість «коронавірусних» ліжок в Україні збільшили втричі. Міністр також додав, що наразі лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків на добу, а ще на початку квітня в країні робили 200 тестів.

Лише за минулий тиждень, запевняє Степанов, зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.

Як повідомлялося, в Україні за добу 20 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей.

Коронавірус в Україні

Всього 178353

Хворіють 96586

Одужали 78184

Померли 3583

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Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.