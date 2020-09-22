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    Степанов: ситуація з поширенням коронавірусу в Україні досить напружена

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    За пів року кількість &laquo;коронавірусних&raquo; ліжок в Україні збільшили втричі - Степанов: ситуація з поширенням коронавірусу в Україні досить напружена
    За пів року кількість «коронавірусних» ліжок в Україні збільшили втричі

    В Україні вже зайнята майже половина ліжок в лікарнях, передбачених для хворих на коронавірус

    Міністр охорони здоров'я України назвали ситуацію з поширенням коронавірусу в країні «досить напруженою», адже наразі зайнята майже половина ліжок, передбачених для хворих на Covid-19.

    Про це глава МОЗ Максим Степанов заявив в ефірі «Свободи слова» на каналі ICTV.

    Він зазначив, що станом на ранок 21 вересня в Україні було зайнято понад 13 тисяч ліжок в лікарнях, передбачених для хворих на Covid-19.

    «Ми розцінюємо ситуацію (з коронавірусом, – ред.), як достатньо напружену. Тому що із 30 тисяч ліжок, передбачених для хворих на коронавірус, сьогодні зранку було зайнято 13 тисяч 108 ліжок», – сказав Степанов.

    За його словами, за пів року кількість «коронавірусних» ліжок в Україні збільшили втричі. Міністр також додав, що наразі лабораторії тестують на коронавірус 30 тисяч зразків на добу, а ще на початку квітня в країні робили 200 тестів. 

    Лише за минулий тиждень, запевняє Степанов, зробили 188 тисяч ПЛР-тестів.

    Як повідомлялося, в Україні за добу 20 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. 

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      178353
    • Хворіють
      96586
    • Одужали
      78184
    • Померли
      3583

    Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

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      Міністерство охорони здоров'я міністр медицина лікарня Максим Степанов коронавірус
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