МОЗ повідомив скільки дітей і медиків хворіють коронавірусом в Україні



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За весь час пандемії в Україні захворіло 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників, - міністр

За минулу добу коронавірус виявили у 170 дітей, а також 75 медичних працівників

В Україні за минулу добу коронавірус виявили у 170 дітей. Про це повідомив на брифінгу міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу.

«За минулу добу коронавірус виявили у 2 675 осіб, з них у 170 дітей, а також 75 медичних працівників. Було госпіталізовано 493 людини», – сказав Степанов.

Міністр зазначив, що за весь час пандемії в Україні захворіло 11 664 дитини, а також 13 905 медпрацівників.

За словами Степанова, за попередню добу загалом було здійснено 22 188 тестувань. З них 19 788 тестувань методм ПЛР, а також 2 400 досліджень методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли – 26 (41). Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

До відома, Білл Гейтс спрогнозував, що закінчення пандемії Covid-19 закінчиться в кращому випадку в 2022 році.