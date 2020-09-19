При госпіталізації тепер потрібно робити виключно ІФА-тест, не ПЛР, – Степанов



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Міністр охорони здоров’я Максим Степанов

в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей

За новими стандартами Міністерства охорони здоров’я, з ознаками коронавірусу, при госпіталізації тестування потрібно робити виключно методом ІФА, не ПЛР. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми чітко визначились, що при госпіталізації тестування потрібно робити виключно методом ІФА, не ПЛР-тестування. Метод ІФА більше розповсюджений в Україні, відповідне устаткування і лабораторії знаходяться в дуже багатьох наших лікарнях, тому це не ПЛР-тести, а виключно ІФА», – сказав міністр.

За його словами, у випадку ПЛР-тестування, у стандарті чітко визначений алгоритм, що ПЛР-тестування робиться виключно людям, які або мають симптоми, клінічні ознаки корона вірусної хвороби.

ІФА-тестування визначає чи мала людина контакт з інфекцією, чи перенесла вона хворобу. Його можна зробити і через кілька місяців після захворювання.

ПЛР-тестування робиться виключно людям, які мають симптоми коронавірусної хвороби.

Нагадаємо, в Україні за минулу добу, 18 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3240 людей. Це на 12 випадків більше, ніж днем раніше (3228). Одужали за минулу добу – 1268 осіб (днем раніше – 1573), померли 48 – (68).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 19 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 172712 людей, одужали 76754 особи, летальних випадків – 3516.

Коронавірус в Україні

Всього 172712

Хворіють 92422

Одужали 76754

Померли 3516

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Як повідомлялося, головний санітарний лікар Віктор Ляшко не виключає стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

Напередодні у ВООЗ заявили, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.