МОЗ порахував, скільки треба грошей наступного року для боротьби з Covid-19



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У бюджеті на 2021 рік на боротьбу з Covid-19 передбачено 19, 4 мільярди гривень

Міністерство подало запит на 296 млрд грн на фінансування охорони здоров’я у 2021 році, — розповів Степанов

Міністерство охорони здоров’я подало запит на 296 млрд грн на фінансування охорони здоров’я у 2021 році. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

«Ми подали у бюджетному запиті загальний бюджет на 296 млрд грн... Ця сума передбачає протидію Covid-19: закупівлю вакцин та програму медичних гарантій. Це ті кошти, які спрямовуються саме на лікування. На «первинку», «екстренку», на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу — ми подали у розмірі 225 млрд грн. Це мінімум, на який ми вийшли, тому що спочатку у нас розрахунки були трохи більші», — розповів Степанов.

Нагадаємо, у бюджеті на 2021 рік на боротьбу з Covid-19 передбачено 19, 4 мільярди гривень.

До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.

Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.