МОЗ порахував, скільки треба грошей наступного року для боротьби з Covid-19
Міністерство подало запит на 296 млрд грн на фінансування охорони здоров’я у 2021 році, — розповів Степанов
Міністерство охорони здоров’я подало запит на 296 млрд грн на фінансування охорони здоров’я у 2021 році. Про це під час брифінгу повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
«Ми подали у бюджетному запиті загальний бюджет на 296 млрд грн... Ця сума передбачає протидію Covid-19: закупівлю вакцин та програму медичних гарантій. Це ті кошти, які спрямовуються саме на лікування. На «первинку», «екстренку», на спеціалізовану та високоспеціалізовану медичну допомогу — ми подали у розмірі 225 млрд грн. Це мінімум, на який ми вийшли, тому що спочатку у нас розрахунки були трохи більші», — розповів Степанов.
Нагадаємо, у бюджеті на 2021 рік на боротьбу з Covid-19 передбачено 19, 4 мільярди гривень.
14 вересня на позачерговому засіданні Кабмін ухвалив проєкт закону «Про Державний бюджет України на 2021 рік».
Проєкт держбюджету України на 2021 рік не підтримали два міністри: голова МОЗ Максим Степанов та очільник Мінекології Роман Абрамовський. Зокрема, Степанов зажадав на фінансування охорони здоров'я в період пандемії коронавірусу 5% ВВП. За його словами, у державному бюджеті з «дутими доходами» передбачено лише 4,2% ВВП.
До слова, утримання Офісу президента наступного року зросте майже на 40%.
Також у проєкті бюджету на 2021 рік закладено курс 29 грн/$.