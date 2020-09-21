В Україні за добу коронавірус виявили ще у 2675 людей



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За минулу добу одужали 672 особи

Минулої доби в Україні від коронавірусу померло 26 людей

В Україні за минулу добу, 20 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2675 людей. Це на 291 випадок менше, ніж днем раніше (2966).

Про це свідчать дані системи моніторингу поширення епідемії коронавірусу Ради нацбезпеки та оборони України.

Одужали за минулу добу – 672 (днем раніше – 758), померли – 26 (41).

Загалом від початку пандемії станом на ранок 21 вересня в країні, за офіційними даними, заразилося коронавірусом 178353 людей, одужали 78184 осіб, летальних випадків – 3583.

До відома, в Україні 19 вересня коронавірусне захворювання підтвердили ще у 2966 людей. Це на 274 випадки менше, ніж днем раніше (3240).

До слова, Україна вийшла на друге місце в Європі за кількістю смертей від коронавірусу.

Нагадаємо, у світі станом на 21 вересня зафіксовано 31,2 мільйона випадків зараження. Успішно перенесли хворобу і вилікувались 22 мільйона людей, 964 735 пацієнтів померло.

Як повідомлялося, Білл Гейтс спрогнозував, що закінчення пандемії Covid-19 закінчиться в кращому випадку в 2022 році.