Столицю Казахстану завалило снігом: усі авіарейси затримано, траси заблоковано
Траси з Нур-Султана в усіх напрямках закриті для будь-якого транспорту
У столиці Казахстану Нур-Султані оголошено режим надзвичайної ситуації через складні погодні умови, всі рейси в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв тимчасово затримані.
Про це повідомляє Літер.
«У нас по місту Нур-Султану надзвичайну ситуацію оголошено, вона пройшла реєстрацію в управлінні юстиції. Наразі готується засідання комісії з надзвичайних ситуацій в шести регіонах - це Акмолінська, Східно-Казахстанська, Павлодарська, частково там, де є труднощі, в тому числі у забезпеченні населених пунктів, вона буде оголошуватися», - зазначив заступник міністра внутрішніх справ Казахстану Юрій Ільїн.
За його словами, причиною оголошення надзвичайного стану в столиці стала потужна заметіль.
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Полиция департаментінің басшысы Ержан Саденов, ТЖД басшысы Бауыржан Сыздықов, Нұр-Сұлтан қаласы әкімінің орынбасары Алтынбек Қайсағалиев ауа райының күрт нашарлауына байланысты елордада қабылданып жатқан шаралар туралы айтты. ⠀ - Бірінші және екінші ауысым бойынша 0-12 сынып оқушылары үшін сабақ болмайды. - Мектепке дейінгі ұйымдарға барудан бас тартқан жөн. Дегенмен балабақшалар штаттық режимде жұмыс жасайды. Нұр-Сұлтан қаласының ТЖД: ⠀ -Жоғары оқу орындарының студенттері үшін де сабақты тоқтатуға; -Жұмыс берушілерге 2020 жылғы 27 қаңтар күні жұмыс кестесін қарастырып, жұмыс уақытын қысқартуға кеңес береді. ⠀ Бұдан өзге, қала сыртына шықпауға, барынша қоғамдық көліктерге отыруға маңыз берген жөн. ________________ Начальник Департамента полиции Ержан Саденов, начальник ДЧС Бауыржан Сыздыков, заместитель акима г.Нур-Султан Алтынбек Кайсагалиев о мерах, принимаемых в столице, в связи с резким ухудшением погоды. В связи с резким ухудшением погоды в столице: - Отменены занятия для учащихся первой и второй смены с 0 по 12 классы. - Воздержаться от посещения дошкольных организаций. При этом детсады работают в штатном режиме По рекомендации ДЧС г. Нур-Султан: -Отменить занятия для студентов вузов -Работодателям сократить и пересмотреть график работы на 27.01.2020г Кроме этого, воздержаться от выездов за город, отдать предпочтение общественному транспорту.
Також повідомляється, що 27 січня в міжнародному аеропорту Нурсултан Назарбаєв затримали на невизначений час всі рейси на приліт і на виліт у зв'язку зі складними метеоумовами та обмеженою видимістю.
Траси з Нур-Султана в усіх напрямках закриті для будь-якого транспорту.
За інформацією tengrinews.kz, в акиматі рекомендували компаніям скоротити робочий день. Крім цього, скасували заняття першої та другої зміни для учнів шкіл і коледжів.
Комунальні служби, поліцейські, лікарі продовжують працювати в посиленому режимі.