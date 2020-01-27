На Київ насуваються сильні опади: у дорожників готовність №1



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Київавтодор підготувався до снігопаду

Синоптики прогнозують у Києві від середи до кінця тижня дощ зі снігом, найінтенсивніші опади очікуються у середу та четвер.

Комунальна корпорація «Київавтодор» готова до опадів. Як повідомили автодорівці, до снігу готові 418 одиниць спецтехніки.

«У середу у столиці прогнозують сильні опади. Дощ з переходом у мокрий сніг. Супроводжуватиме усе рвучкий вітер 12-15 м/с. Температура вдень до +3°C. Уночі +1°C. У четвер буде прохолодніше, до -1°C. Тому можливе утворення ожеледиці. Щоб не допустити ожеледі ми оброблятимемо дороги і тротуари посипальними матеріалами», - зазначили у корпорації.

Водіїв закликають бути обачними на дорогах.

Окрім того, для належної роботи снігоприбиральної техніки столична влада закликає водіїв не паркувати автомобілі на узбіччях доріг і в заборонених для цього місцях. Автомобілі, що заважатимуть розчищати дороги від снігу, будуть евакуйовані.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Управління з питань цивільного захисту КМДА нагадує мешканцям міста про необхідність бути обачними та обережними і рекомендує дотримуватись низки порад.

Поради водіям:

дотримуватись швидкісного режиму та дистанції, відмовитися від ризикованих маневрувань, які за несприятливих погодних умов можуть призвести до аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів і місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів і струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю спробуйте швидко присісти – це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, – удар, спрямований на вас, зменшить силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

коли перебігаєте дорогу перед автомобілем врахуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується в 4-5 разів;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони вкриті льодом.

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