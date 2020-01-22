Українець став жертвою циклону Глорія в Іспанії



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Шторм Глорія накрив більшу частину Східної Іспанії

Тіло українця знайшли в муніципалітеті Каркайшент, без cлідів насильства, тож вважається, що він загинув через негоду

Шторм Глорія, який накрив більшу частину Східної Іспанії, забрав життя щонайменше п’яти людей, серед яких і 55-річний українець.

Про це повідомляє агентство Europa Press.

Зазначається, тіло українця знайшли в муніципалітеті Каркайшент, без cлідів насильства, тож вважається, що він загинув через циклон.

У країні спостерігався сильний снігопад. Також повідомлялося, що в одній лише провінції Аліканте 20 тисяч будинків було знеструмлено.

Влада кількох провінцій оголосила високий рівень готовності до надзвичайної ситуації. На сході країни пориви вітру сягали 130 км на годину. Морські хвилі піднялися на висоту до 8 м.

Синоптики попереджають місцевих жителів, що негода триватиме до 23 січня.

Раніше повідомлялося, снігопад у Канаді побив 20-річний рекорд. Через сніжний шторм десятки тисяч будинків на острові Ньюфаундленд були заблоковані, дороги перекриті, машини завалені снігом.

Рекордні снігопади зафіксовані також у Гамбо, Трепассі, Парадайз та інших містах острова.

Нагадаємо, через сильні снігопади в Афганістані загинули 16 людей.