Стоматологиня, що била дітей, працює. Черга розписана

У прокуратурі Рівненської області розповіли, що стоматологиня працює законно

Одіозна лікарка з Рівного, яка жорстоко знущалася над дітьми, спокійно продовжує працювати. Про це інформує Четверта влада.

Журналістка «Четвертої влади» зателефонувала до стоматологині Інни Кравчук, аби записатися на прийом. Лікарка телефоном повідомила, що найближча вільна дата на початку липня.

«Якщо ви прийшли і одразу після огляду ми починаємо лікування, то консультація безкоштовна. Якщо треба подивитися і розповісти, що вам необхідно лікувати, можливо, зробити якусь гігієну, то це буде коштувати 400 гривень», – розповіла про ціни стоматологиня.

У прокуратурі Рівненської області розповіли, що стоматологиня працює законно.

«Вона має на це право. Суд, в межах вказаної кваліфікації, не міг заборонити їй працювати. І стосовно ліцензії: була перевірка і в лікарки з нею все добре», – зазначили у прокуратурі.

Адвокат Олександр Бражніков розповів, чи може жінка працювати, якщо наразі її судять через побиття пацієнтів.

«Законодавством не передбачено якісь обмеження професійної діяльності, якщо людина не виконує адміністративно-розпорядчі функції і не є службовою особою», – пояснив адвокат.

Нагадаємо, що Інну Кравчук обвинувачують у нанесенні побоїв та умисних легких тілесних ушкоджень пацієнтам-дітям (частина 1 статті 125, частина 1 статті 126 Кримінального кодексу).

Взимку 2021 року журналістка Вікторія Мамотюк оприлюднила відео із камер спостереження у клініці, де раніше працювала Інна Кравчук. На відео видно, як стоматологиня під час прийому знущається над малими пацієнтами.

Батьки дітей, що постраждали, звернулися до поліції із заявами. 10-го березня справу передали до суду.

Якщо провину стоматологині доведуть, їй загрожує штраф до 850 гривень або ж громадські роботи до 200 годин. Крім того, статті 125 та 126 Кримінального кодексу передбачають і можливі виправні роботи до року.

Додамо, що лікар-стоматолог з Рівного, яка знущалася й жорстоко била дітей під час прийомів, перестала виходити на зв'язок зі слідчими. Без її згоди, адвокат теж не надає свідчень від імені підзахисної.

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