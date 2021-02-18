Скандал у Рівному: лікарка, яка знущалася над дітьми, переховується від слідства

Проти 29-річної лікарки відкрили відразу п'ять кримінальних проваджень

Лікар-стоматолог з Рівного, яка знущалася й жорстоко била дітей під час прийомів, перестала виходити на зв'язок зі слідчими. Без її згоди, адвокат теж не надає свідчень від імені підзахисної.

Про це повідомляє Life.pravda.

Наразі правоохоронці проводять досудове розслідування.

Проти 29-річної лікарки відкрили відразу п'ять кримінальних проваджень.

Окрім двох заяв, про які повідомлялося раніше, до правоохоронців звернулося іще троє батьків, розповідають у Національній поліції Рівненської області.

Зокрема 28-річний батько у своїй заяві вказав, що торік влітку лікарка нанесла його 3-річній доньці тілесні ушкодження і психологічну травму.

Причиною для одного з них стало неналежне виконання професійних обов'язків медичним працівником. Інші чотири провадження відкрили через умисне нанесення легких тілесних ушкоджень маленьким пацієнтам.

Водночас сама стоматолог заперечує будь-яке насилля зі свого боку. Лікарську практику жінка припинила.

Нагадаємо, кілька днів тому у Рівному спалахнув скандал через стоматолога Інну Кравчук. У соцмережах з'явилося відео, де видно, як вона приймає маленьких пацієнтів: хапає і шарпає дівчинку, яку батьки привели полікувати зуби та б'є об крісло головою маленького хлопчика.

Про те, що відбувається в стоматологічному кабінеті у соцмережі розповіла рівненська журналістка Вікторія Мамотюк.