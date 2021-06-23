37 щемливих історій. У Києві відкрилась перша виставка Музею воєнного дитинства (фото)

Музей в Україні вже зібрав більше 130 свідчень про збройний конфлікт на Донбасі і тимчасову окупацію Криму

Виставка покликана привернути увагу до потреб дітей у збройних конфліктах

Музей воєнного дитинства відкрив першу виставку в Україні. Виставка розповідає історії з повсякденного життя людей, чиє дитинство змінила війна. Виставка працюватиме з 23 червня до 12 липня в Музеї історії міста Києва (вул. Богдана Хмельницького, 7).

Музей в Україні вже зібрав більше 130 свідчень про збройний конфлікт на Донбасі і тимчасову окупацію Криму, а також свідчення дітей Другої світової війни. Це історії про останні квитки з Луганська, про те, як заради вступу в університет довелося покинути рідний Донецьк, про гру в карти в підвалі, про спогади з Криму, про щоденники дорослішання, про життя в нових містах після вимушеного переселення, про книжки, які додають сил і надію, і про речі, які нагадують про рідних.

«Ми збираємо речі та пов’язані з ними історії, які потім показуємо у виставкових проєктах. Такі виставки покликані привернути увагу до потреб дітей у збройних конфліктах, показати воєнний досвід у його різноманітті, а також звернути увагу на те, що діти, які стикнулися з війною, є не лише її жертвами. Вони пристосовуються до радикальних змін у житті, створюють нові ігри, виробляють нові стратегії виживання, продовжують вчитися, заводити друзів, допомагати родині тощо. І ці діти, перед усім, заслуговують на нашу повагу», – коментує Юлія Скубицька, директорка Музею воєнного дитинства в Україні.

Серед експонатів виставки – особисті речі, які діти асоціюють зі своїм воєнним досвідом. На виставці можна прочитати 37 історій людей, дитинство яких проходить під впливом війни в Україні та в умовах інших міжнародних конфліктів.

Після виставки в Києві експонати мандруватимуть містами України. Надалі буде розглянута можливість заснування постійного музею в Києві.

Музей воєнного дитинства документує свідчення людей, на дитинство яких вплинула війна в минулому або які досі живуть в зонах воєнних дій та на прифронтових територіях. Також музей працює й з іншими міжнародними конфліктами. Дослідники Музею проводять інтерв’ю з учасниками з Боснії і Герцеговини, Сирії, Лівану, Афганістану.

Проєкт Музею воєнного дитинства почався у 2011 році, а у 2013 вийшла книга з історіями людей, які пережили в дитинстві боснійську війну. Перша постійна виставка Музею відкрилася в січні 2017 року у Сараєві, Боснія і Герцеговина. У 2018 році Музей отримав премію Європейський музей року від Ради Європи.