Штам коронавірусу «Дельта» вже в Україні

На коронавірус «Дельта» захворіли мати і дитина 16 років

Штам коронавірусу «Дельта» вже зафіксовано в Україні. Наразі відомо про два випадки в Олександрівській клінічній лікарні міста Києва. Про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов після засідання РНБО, пише ТСН.

На коронавірус «Дельта» захворіли мати і дитина 16 років, які приїхали з-за кордону. У них підтвердився аналіз.

Сьогодні, 23 червня, відбулася нарада Ради національної безпеки й оборони, де обговорили, що можна зробити для стримування поширення нового штаму.

Водночас у Міністерстві закордонних справ уже рекомендують українцям утриматися від поїздок до Великої Британії, Індії, Росії та Португалії.

Уряд України також розглядав можливість закриття кордонів із країнами, де поширюється штам «Дельта». За даними Національної академії наук, цей різновид коронавірусу у 1,6 раза заразніший, ніж штам «Альфа» (раніше називався «британським»), у 2,26 раза частіше призводить до госпіталізації, а ризик реанімації при інфікуванні збільшується у 1,45 раза.

Штам «Дельта», за словами вчених, збільшує вдвічі ризик госпіталізації після зараження. Однак ризик госпіталізації можна зменшити за допомогою вакцинацію будь-яким з існуючих препаратів від Covid-19.

Вчені говорять, що дві дози вакцини або одна доза протягом 28 днів приблизно на 70% знижують ризик госпіталізації.

До слова, 22 червня МЗС і МОЗ домовилися, як боротися з новим штамом «Дельта».