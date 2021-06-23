У Львові дерево проломило череп маленькому хлопчику

Влада Львова заявила, що не знає, кому належить територія та хто відповідає за дерево, яке впало

Медики діагностували у дитини проломи черепа в декількох місцях, струс мозку та перелом ноги

Днями у центрі Львова на семирічного хлопчика впало дерево. Наразі його стан стабілізувався, але дитина досі перебуває в реанімації. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Медики діагностували у дитини проломи черепа в декількох місцях, струс мозку. Крім того, у нього переламана нога.

Повідомляється, що інцидент стався ввечері у п'ятницю, 18 червня, коли хлопчик гуляв разом з бабусею. До Львова він приїхав з Києва на канікули. В одну мить трухляве дерево завалилося, та одна з гілок впала на дитину.

Спочатку влада заявила, що не знає, кому належить територія та хто відповідає за дерево. Примітно, що за чотири дні цього так і не з'ясували.

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Додамо, що в Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

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