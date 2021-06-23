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    У Львові дерево проломило череп маленькому хлопчику

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    Влада Львова заявила, що не знає, кому належить територія та хто відповідає за дерево, яке впало - У Львові дерево проломило череп маленькому хлопчику
    Влада Львова заявила, що не знає, кому належить територія та хто відповідає за дерево, яке впало
    Скріншот з сюжету ТСН

    Медики діагностували у дитини проломи черепа в декількох місцях, струс мозку та перелом ноги

    Днями у центрі Львова на семирічного хлопчика впало дерево. Наразі його стан стабілізувався, але дитина досі перебуває в реанімації. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

    Медики діагностували у дитини проломи черепа в декількох місцях, струс мозку. Крім того, у нього переламана нога.

    Повідомляється, що інцидент стався ввечері у п'ятницю, 18 червня, коли хлопчик гуляв разом з бабусею. До Львова він приїхав з Києва на канікули. В одну мить трухляве дерево завалилося, та одна з гілок впала на дитину.

    Спочатку влада заявила, що не знає, кому належить територія та хто відповідає за дерево. Примітно, що за чотири дні цього так і не з'ясували.

    Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про службову недбалість. Винним загрожує до п'яти років позбавлення волі.

    Зазначимо, напередодні, 22 червня, Польщу накрив потужний буревій: негода зривала дахи і затопила вулиці (фото).

    Нагадаємо, антициклон приніс в Україну сильну спеку, але в деяких областях задощить.

    До слова, На Буковині водна стихія зруйнувала село: постраждали люди, тварини і хати (фото).

    Також На Буковині через зсув ґрунту обвалився гараж та загинули домашні тварини (фото)

    Тим часом, в Ізмаїлі Одеської області під час денної зливи випало 61% від місячної норми опадів. В результаті затопило вулиці, а частина міста виявилася знеструмленою.

    Додамо, що в Києві настали спекотні дні, температура повітря вдень підіймається до +32 градусів. У зв’язку з цим підпорядковані підприємства «Київавтодору» посилили миття і полив вулиць.

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    Теги: діти Львів лікарня негода буревій
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    У Львові дерево проломило череп маленькому хлопчику