Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена до парламенту навесні – Резніков

Олексій Резніков: Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу та забезпечити сталий розвиток громад

Стратегія буде орієнтована на створення комфортних умов для населення і на збільшення робочих місць

За словами віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, робота над стратегією триває, вона буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні 2021 року.

Як повідомляє прес-служба міністерства, про це Резніков заявив під час поїздки до Щастя Луганської області.

«Стратегія включатиме розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету, фінансування за рахунок міжнародних донорів та організацій, також вона направлена на збільшення робочих місць», – заявив Резніков.

Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.

Вперше Резніков повідомив про розробку урядом стратегії економічного розвитку Донбасу у серпні 2020 року.

7 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій підконтрольного Донбасу.

У вересні 2020 року Світовий Банк повідомив про надання Києву позики у розмірі $65 млн на оновлення доріг підконтрольної Луганської області.

5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону.

Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».