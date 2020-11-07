  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена до парламенту навесні – Резніков

    • Розсилка
    Олексій Резніков:&nbsp;Логіка стратегії &ndash; створити привабливі умови для бізнесу та забезпечити сталий розвиток громад - Стратегія економічного розвитку Донбасу буде внесена до парламенту навесні – Резніков
    Олексій Резніков: Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу та забезпечити сталий розвиток громад
    Фото: Радіо Свобода

    Стратегія буде орієнтована на створення комфортних умов для населення і на збільшення робочих місць

    За словами віцепрем'єра – міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, робота над стратегією триває, вона буде внесена на розгляд Верховної Ради вже навесні 2021 року.

    Як повідомляє прес-служба міністерства, про це Резніков заявив під час поїздки до Щастя Луганської області.

    «Стратегія включатиме розвиток областей трьома шляхами: шляхом створення умов залучення внутрішніх та зовнішніх інвестицій, фінансування розвитку за рахунок державного бюджету, фінансування за рахунок міжнародних донорів та організацій, також вона направлена на збільшення робочих місць», – заявив Резніков.

    Логіка стратегії – створити привабливі умови для бізнесу, який за рахунок сплати податків забезпечить сталий розвиток громад.

    Вперше Резніков повідомив про розробку урядом стратегії економічного розвитку Донбасу у серпні 2020 року.

    7 листопада президент Володимир Зеленський повідомив, що Світовий банк виділить Україні 100 млн доларів на відновлення економіки територій підконтрольного Донбасу.

    У вересні 2020 року Світовий Банк повідомив про надання Києву позики у розмірі $65 млн на оновлення доріг підконтрольної Луганської області. 

    5 листопада голова делегації України в ТКГ Леонід Кравчук  заявив, що Київ пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори. Голосування пропонується провести після повної демілітаризації регіону. 

    Того ж дня Україна оприлюднила п'ять пунктів мирного плану щодо Донбасу.

    З 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

    Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

    Донбасс Украина бизнес Алексей Резников
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies