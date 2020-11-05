Україна пропонує припинити конфлікт в ОРДЛО на початку 2021 року та провести там вибори - Кравчук

План України щодо припинення конфлікту буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау вже 5 листопада

За словами глави делегації України в ТКГ Леоніда Кравчука, Україна підготувала План спільних кроків, який містить пропозицію про повне припинення конфлікту і демілітаризацію ОРДЛО на початку 2021 року. Це робиться для того, аби створити всі необхідні умови для проведення там місцевих виборів 31 березня 2021 року.

«Перше, що ми пропонуємо зробити, - припинити обов'язково збройний конфлікт, і провести обов'язково повну демілітаризацію ОРДЛО. З цього потрібно починати. Тобто, всі збройні формування, найманці, озброєння - все повинно бути виведено з цієї території, незаконні збройні формування повинні бути розпущені. І це потрібно зробити на початку 2021 року», - розповів Кравчук агентству Інтерфакс-Україна.

Після цього Україна повинна взяти під контроль кордон і забезпечити на цих територіях нормальну життєдіяльність. Глава делегації України в ТКГ зазначив, що важливо буде чітко врегулювати питання відповідальності для осіб, які брали участь у подіях, пов'язаних з війною на Донбасі, і недопущення покарання для тих, на кому немає провини за вчинення злочинів.

«Це повинно бути зроблено шляхом прийняття Верховною Радою України відповідного законопроекту, текст якого потрібно буде обговорити в робочій групі ТКГ з політичних питань. Нам потрібно, щоб питання відповідальності вирішувалися за законом, виважено, з урахуванням ситуації на Донбасі, і з урахуванням досвіду інших країн. Тому що є злочинці, є люди, які прийшли туди вбивати за гроші, - вони повинні нести відповідальність, а інші - нормально жити і працювати на своїй, українській землі», - пояснив він.

Україна наполягатиме, що необхідно негайно забезпечити повний і безумовний доступ міжнародних організацій, включно з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, до всіх утримуваних осіб. Україна хотіла б, щоб це було зроблено до середини листопада 2020 року, а остаточне взаємне звільнення утримуваних осіб за принципом «всіх на всіх» відбулося не пізніше 15 грудня 2020 року.

Кравчук зазначив, що СММ ОБСЄ повинна мати безпечний доступ до всієї території України, щоб виконувати свою місію, а Україна також хотіла б домогтися до середини грудня збільшення чисельного складу СММ ОБСЄ на 1500 людей і звернеться з цим до Постійної ради ОБСЄ.

«Ми сподіваємося, що і Російська Федерація, і Німеччина, і Франція підтримають таку нашу пропозицію. Оскільки для спостереження над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській області необхідно активна робота і постійне інформування», - наголосив він.

Необхідно буде прийняти закон про особливості проведення місцевих виборів в ОРДЛО і на думку Кравчука, Верховна Рада вже напрацювала багато в цьому напрямі. Потрібно підняти всі ці напрацювання, подивитися на їх зміст, і з урахуванням тих змін, які відбулися, прийняти відповідне рішення.

За словами першого президента, Україна також пропонуватиме створення Вільної економічної зони в рамках реалізації особливого порядку місцевого самоврядування в ОРДЛО.

Глава делегації України в ТКГ наголосив, що пропонований Україною "План спільних кроків" не є заміною того, що вже зроблено за шість років роботи "нормандського формату" і ТКГ.

«Це документ, який відповідає реаліям і тому, що зроблено, а з його допомогою ми хочемо доповнити або уточнити ті питання, які не знайшли широкого, точного і конкретного втілення в попередніх документах», - пояснив він.

5 листопада цей план України буде направлено координатору ТКГ, спецпредставникові чинного голови ОБСЄ Гайді Грау.

Із 2014 року Росія є стороною конфлікту на сході України, підтримуючи матеріально і технічно терористичні утворення «Л/ДНР». У 2014 і 2015 роках армія РФ пішла на пряме військове вторгнення на територію України з метою військової допомоги бойовикам Донбасу.

Кремль заперечує участь РФ у війні на Донбасі, називаючи її «громадянським конфліктом».

Росія продовжує підживлювати війну на Донбасі грошима й озброєнням, створивши в окупованих районах повноцінну армію в складі кадрових російських військових, громадян РФ і місцевих сепаратистських елементів.