Стрілянина у мерії Харкова: поранений охоронець прийшов до тями



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Поранений охоронець поки що залишається в реанімації

Охоронець Харківської міськради, поранений під час нічної стрілянини 20 серпня, прийшов до тями в реанімації міської лікарні швидкої допомоги.

Про це розповіли в прес-службі Харківської міськради з посиланням на лікарів.

«Пацієнт прийшов до тями, але поки що залишається в реанімації. На думку лікарів, переводити його в інше відділення завчасно», - повідомили в прес-службі.

У пацієнта, пояснили в міській лікарні швидкої допомоги, тяжке поранення грудної клітини: «Куля пройшла наскрізь і пошкодила внутрішні органи. Пацієнт переніс складну операцію. Прогнозів на швидке одужання поки що немає».

Як відомо, в ніч на 20 серпня чоловік влаштував стрільбу біля будівлі Харківської міськради. Він смертельно поранив поліцейського і важко поранив охоронця, а також стріляв у бік машини, що проїздила повз міськраду.

Чоловіка було застрелено поліцейськими. «Стрільцем» виявився місцевий житель Олександр Поярков.

За версією слідства, перед нападом на міськраду чоловік під впливом алкоголю під час сварки застрелив свою дружину. Вилучені на місці злочину гільзи аналогічні знайденим після нападу на мерію

22 серпня у Харкові більше тисячі правоохоронців провели в останню путьпатрульного Дмитра Кірієнка.

Джерело: Укрінформ