Стрілянина в школі Флориди: 19-річному стрілку загрожує смертельний вирок

У Флориді активно застосовується смертна кара

Сторона звинувачення у справі 19-річного стрільця Ніколаса Круза, який минулого тижня позбавив життя 17 людей у старшій школі штату Флорида, передбачає смертельний вирок нападнику, в той час як адвокати просять обмежитися довічним ув'язненням. Про це повідомляє The Wall Street Journal. «Адвокати, які прагнуть уникнути страти Ніколаса



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Ніколас Круз убив 17 людей

У Флориді активно застосовується смертна кара

Сторона звинувачення у справі 19-річного стрільця Ніколаса Круза, який минулого тижня позбавив життя 17 людей у старшій школі штату Флорида, передбачає смертельний вирок нападнику, в той час як адвокати просять обмежитися довічним ув'язненням.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

«Адвокати, які прагнуть уникнути страти Ніколаса Круза за стрілянину минулого тижня в школі Паркленда (штат Флорида), можуть натрапити на значну перешкоду – історичну кількість винесених у штаті смертних вироків, що ставить його на другу позицію за їхньою кількістю у США», - зазначає видання.

Громадський захисник округу Бровард, чий офіс представляє Круза, заявив, що 19-річний підозрюваний був готовий визнати провину, якщо прокурори погодяться не на смертельний вирок, а довічне ув'язнення без можливості перегляду про звільнення. Це, на думку адвокатів, дозволить уникнути багатьох років судового процесу та звернень, які можуть турбувати сім'ї загиблих і постраждалих.

Державний прокурор у справі ще не оголосив офіційну позицію, зауваживши напередодні, що зробить це «у відповідний час». Однак він також зазначив, що справа «безумовно, належить до того типу, для якого була встановлена смертна кара».

Як зазначає видання, у Флориді активно застосовується смертна кара. Зокрема, наразі у штаті налічується 348 засуджених до смертної кари, що за статистикою трохи менше, ніж в американському штаті Каліфорнія.

Нагадаємо, минулого тижня тисячі американців вийшли на протест у місті Форт-Лодердейл, штат Флорида (США), закликаючи владу посилити контроль за зброєю в країні.

20 лютого прес-секретар Білого дому повідомила, що президент США Дональд Трамп підтримує посилення контролю за обігом зброї в країні.

Натомість Верховний суд США відхилив позов про посилення контролю за обігом зброї

Як відомо, 4 лютого у школі міста Паркленд штату Флорида сталася стрілянина. Спочатку повідомлялося про щонайменше 20 постраждалих. Пізніше стало відомо, що загинули 17 людей.

Підозрюваний у нападі на учнів школи у Флориді з вогнепальною зброєю 19-річний Ніколас Круз зізнався у скоєному.

Джерело: Новое Время