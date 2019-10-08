Студентам, яких виселили з аварійного гуртожитку в Дніпрі, виплатять компенсацію



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Тріщини в будівлі гуртожитку

Міська рада надасть субвенцію університету «Дніпровська політехніка» на покриття витрат з переселення студентів: придбання матраців, ліжок

Дніпровська міська рада надасть студентам, яких переселили з аварійного гуртожитку «Дніпровської політехніки», матеріальну допомогу від 2,5 тис. грн.

Про це 8 жовтня повідомляє пресслужба міськради Дніпра.

«Ці кошти вони зможуть витратити на придбання особистих речей, які залишились у гуртожитку», - говориться у повідомленні.

Зазначається, що міська рада також надасть субвенцію університету «Дніпровська політехніка» на покриття витрат з переселення студентів: придбання матраців, ліжок тощо.

Окрім того, дві експертизи, які дозволять оцінити стан пошкодженої будівлі гуртожитку та прилеглих територій, профінансують з міського бюджету.

Повідомляється, що першу експертизу проведуть спеціалісти Придніпровської державної академії будівництва та архітектури. Вони обстежать приміщення гуртожитку та нададуть висновки щодо безпеки будинку та рекомендації з його укріплення та реконструкції. Така експертиза займе близько 10-12 днів.

Другу – геологічну – проведе ТОВ НВП «Гіінтіз». Її результати покажуть, у якому стані знаходиться ґрунт від перехрестя просп. Дмитра Яворницького та просп. Гагаріна до монумента Слави.

Нагадаємо, у Дніпрі під гуртожитком №2 «Дніпровської політехніки» стався провал ґрунту, через що з будівлі відселили понад 200 студентів.