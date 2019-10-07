Посадовці метро у Дніпрі змахлювали на 2 млн, купивши обладнання часів Радянського Союзу



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Посадовці «Дніпровського метрополітену» під виглядом нового придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР Фото: СБУ

Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого «металобрухту» була максимум 100 тисяч гривень

СБУ викрила керівництво комунального підприємства «Дніпровський метрополітен» на закупівлі неякісного обладнання, що поставило під загрозу роботу об’єкта критичної інфраструктури та життя людей.

Про це 7 жовтня повідомляє пресцентр СБУ.

Оперативники задокументували, що наприкінці 2017 року посадовці придбали у комерційної структури обладнання часів СРСР, під виглядом нового, яке непридатне для використання у механообробному процесі.

«Сума контракту становила 2,6 мільйона гривень. Насправді вартість закупленого «металобрухту» була максимум 100 тисяч гривень», - заявили в СБУ.

Зазначається, що проведена судова експертиза встановила, що внаслідок проведеної протиправної оборудки комунальному підприємству завдано збитки у розмірі майже 2,5 мільйона гривень. За висновками профільних експертів, через дії керівництва комунального підприємства виникла реальна загроза сталому функціонуванню метрополітену – та відповідно життю і здоров’ю пасажирів.

Керівнику КП «Дніпропетровський метрополітен» та директору комерційної структури повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 366 (службове підроблення) Кримінального кодексу України.

Вирішується питання про обрання запобіжного заходу фігурантам справи.