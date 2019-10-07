У Дніпрі стався витік з цистерни хлориду заліза



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На місці події проводяться роботи з переливу речовини з цистерни до ємностей Фото: ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області

За даними фірми перевізника, в ємності транспортували 15 тонн хлориду заліза зі Львова до Дніпра

У місті Дніпро рятувальники ліквідують наслідки витоку невідомої речовини з автоцистерни.

Про це 7 жовтня повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

Зазначається, що о 13:04 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на розі вулиць Журналістів та Винокурова, на узбіччі дороги стоїть автомобільна цистерна без тягача, з якої витікає невідома речовина.

«Встановлено, що речовина темно-коричневого кольору. Дзеркало даної речовини на поверхні землі розміром 15 на 2,5 м. Розпізнавальні знаки щодо перевезення токсичних речовин на цистерні відсутні», - розповіли в ДСНС.

За даними фірми перевізника, в ємності транспортували 15 тонн хлориду заліза зі Львова до Дніпра.

«Постраждалих немає. На місці події проводяться роботи з переливу речовини з цистерни до ємностей та обвалування території. Ліквідація події триває», - повідомили в ДСНС.