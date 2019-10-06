Провал ґрунту під гуртожитком в Дніпрі: з будівлі відселили понад 200 студентів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На даний момент будівля відключена від газо, -електро і водопостачання Фото: ДСНС

У Дніпрі просіло асфальтове покриття тротуару та утворилося провалля розміром 3х2 метри

У суботу ввечері у Дніпрі під гуртожитком №2 «Дніпровської політехніки» стався провал ґрунту, через що з будівлі відселили понад 200 студентів.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС Дніпропетровської області.

«По прибуттю рятувальників до місця події встановлено, що на розі п'ятиповерхової будівлі просіло асфальтове покриття тротуару та утворилося провалля розміром 3х2 метри та глибиною близько 1,5 метрів», - йдеться в повідомленні.

На стінах аптеки, що знаходиться на першому поверсі будівлі, утворилися значні тріщини. Повідомляється, що на даний момент будівля відключена від газо, -електро і водопостачання.

У неділю, 6 жовтня, має відбутися засідання міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Мер Дніпра Борис Філатов заявив, що причина прорвалу ґрунту «теоретично зрозуміла: критична зношеність всієї інфраструктури в країні, її невідповідність до кардинальних змін погодних умов».