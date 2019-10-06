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    У Дніпрі через загрозу обвалу гуртожитку евакуювали студентів

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    Мер Дніпра&nbsp;закликав громадян не йти до перекритого кварталу та попередив, що будівля може впасти в будь-який момент - У Дніпрі через загрозу обвалу гуртожитку евакуювали студентів
    Мер Дніпра закликав громадян не йти до перекритого кварталу та попередив, що будівля може впасти в будь-який момент

    Під будівлею гуртожитку просів асфальт

    У Дніпрі ввечері 5 жовтня під будівлею гуртожитку «Політехніки»(Гірський інститут) на проспекті Яворницького просів асфальт. Існує загроза обвалу будівлі.

    Про це повідомив у Facebook мер міста Борис Філатов.

    Наразі студентів з гуртожитку відселили, а газ та електрику в будівлі перекрили.

    За словами Філатова, під будівлю заливають бетон.

    «Будівля споруди 50-х, фундамент стрічковий, під будівлею - бомбосховище. Причину просідання з'ясовує спеціальна комісія», - написав Філатов.

    «В принципі, причина теоретично зрозуміла: критична зношеність всієї інфраструктури в країні, її невідповідність до кардинальних змін погодних умов», - додав він.

    На місці працюють комунальники, поліція, надзвичайники, та медики.

    Філатов закликав громадян не йти до перекритого кварталу та попередив, що будівля може впасти в будь-який момент. Він також зазначив, що центральний проспект міста у неділю буде перекритий.

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