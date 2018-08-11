Суд арештував водія вантажівки, що в’їхав у маршрутку під Запоріжжям



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото: 061.ua ДТП, в якій у маршрутку в’їхала вантажівка

Суд задовольнив клопотання слідчого

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя постановив застосувати до водія вантажівки, підозрюваного у порушенні правил безпеки дорожнього руху, що спричинило загибель семи людей, запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб без визначення розміру застави. Відповіде повідомленні поширене прес-службою суду.

Рішення було прийнято 11 серпня. Таким чином суддя задовольнив клопотання слідчого.

Нагадаємо, у Запорізькій області 10 серпня близько 14:30 на автошляху Харків-Сімферополь біля села Каменське сталася масштабна ДТП з маршруткою. Повідомлялося про шість загиблих.

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом ДТП у Запорізькій області. Водієві вантажного авто загрожує до 12 років ув'язнення.

11 серпня кількість жертв смертельної аварії на Запоріжжі зросла до семи.