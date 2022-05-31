На Харківщині поліцейський здавав окупантам місцевих, які мали зброю

Поліцейський-зрадник чергував на блок-постах спільно з російськими окупантами

Правоохоронець Леонід Баранник перейшов на бік росіян у перші дні окупації міста Вовчанськ

Територіальне управління Державного бюро розслідувань у Полтаві оголосило підозру поліцейському офіцеру громади сектору із взаємодії з громадами відділу превенції Чугуївського райвідділу поліції на Харківщині Леоніду Бараннику у державній зраді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на тексти підозри від 31 травня.

За даними слідства, 29-річний поліцейський з перших днів окупації міста Вовчанськ Харківської області присягнув на вірність російським солдатам. Зокрема, Баранник передав загарбникам свій службовий автомобіль Renault Duster CКС, а згодом чергував на блок-постах спільно з російськими окупантами.

Крім цього, підозрюваний поліцейський здавав військовим РФ місцевих мешканців, у тому числі учасників АТО і співробітників поліції, котрі володіли вогнепальною зброєю.

Нагадаємо, що в Україні триває 97-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.

Як повідомляв «Главком», Державне бюро розслідувань повідомило про підозру трьом українським правоохоронцям, котрі перейшли на бік окупаційної влади РФ у Бердянську Запорізької області. Підозри за статтею «державна зрада» (ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу) оголошено старшому сержанту конвойної служби Головного управління Нацполіції у Запорізькій області Геннадію Цибалову, інспектору відділу реагування патрульної поліції Бердянського райвідділу поліції Степану Магрицькому та інспектору чергової частини сектору моніторингу Бердянського райвідділу поліції Максиму Бичкову.

За матеріалами слідства 9 травня 2022 року Цибалов, Магрицький і Бичков брали участь у забезпеченні громадського порядку під час проведення з нагоди святкування Дня перемоги незаконних масових заходів у Бердянську, організованих окупаційною владою міста.