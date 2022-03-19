Плата за зраду – прикордонники вручили послу Білорусі «30 срібняків» (відео)

Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього

Голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко через білоруського посла передав голові Державного прикордонного комітету Білорусі Анатолію Лаппо «30 срібняків».

Підполковник ДПСУ прийшов до посла Білорусі в Україні Ігоря Сокола і намагався вручити йому мішечок із монетами – «30 срібняками», як доручив Дейнеко.

Посол відвернувся і пішов із невдоволеним виглядом, гроші відскочили від нього.

«Рашисти здійснюють відкриту криваву агресію проти України з території Білорусі. Як відомо, тридцять срібняків – плата за зраду. За удар в спину Україні мав змогу передати їх керівнику державного прикордонного комітету республіки Білорусь генерал-лейтенанту Лаппо Анатолію», – написав Сергій Дейнеко у Facebook.

Раніше повідомлялося, що білоруські дипломати почали вивозити особисті речі з України до Республіки Молдова. Прикордонники помітили і посла Ігоря Сокола.

Нагадаємо, дипломатам Росії та Білорусі заборонили вхід до Європарламенту

Як раніше повідомлялося, білоруські дипломати почали звільнятися в знак протесту проти агресивної політики самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.