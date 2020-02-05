Суд дав шість років тюрми мешканцю Запоріжжя, який планував підірвати штаб Порошенка



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Обвинувачений у тероризмі Сергій Рак, якого Україна обміняла у рамках «Мінських домовленостей»

Громадянин України Сергій Рак, якого у 2014 році обміняли у рамках «Мінська», отримав заочний вирок

Орджонікідзевський районний суд Запоріжжя заочно визнав винним мешканця Запоріжжя Сергія Рака винним у плануванні терористичного акту та незаконному поводженні зі зброєю (ч.3 ст.15 ст.2 ст.258, ч.1 ст.263 КК України) і призначив покарання у вигляді шести років позбавлення волі.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 27 січня.

На початку серпня 2014 року обвинувачений через соціальну мережу познайомився з місцевим мешканцем, який, як і він, не сприймали зміну державної влади в Україні. Під час зустрічі Рак запропонував новому знайомому влаштувати вибух приміщення виборчого штабу партії «Блок Петра Порошенка» в одномандатному виборчому округу №76 у Запоріжжі на вул. 40 років незалежної України. Оскільки останній був обізнаний у виготовлені та приведені у дію саморобних вибухових пристроїв, одразу погодився на пропозицію. Виготовлений вибуховий пристрій обвинувачений зберігав у своєму гаражі.

У середині серпня Рака та його компаньйона викрили співробітника СБУ, котрі запобігли реалізувати терористичний акт.

Під час судового розгляду захисник обвинуваченого заявив, що до його клієнта незаконно було застосовано спеціальне досудове розслідування, оскільки органу досудового розслідування було відомо про його обмін і перебування в цей період на окупованій території.

Так, за даними сайту «Миротворець», у грудні 2014 року Сергій Рак потрапив під обмін у рамках «Мінських домовленостей». Також видання розмістило копію тимчасового посвідчення, виданого 10 січня 2015 року на ім’я Рак Сергій Іванович «комісією у справах військовополонених міністерства оборони «ДНР».

Фото з сайту «Миротворець»

Водночас Орджонікідзевський райсуд переконаний, що Сергій Рак для реалізації прямого умислу на вчинення терористичного акту виконав усі необхідні підготовчі дії, зокрема, придбав чотири саморобних вибухових пристрої, виїжджав до будівлі виборчого штабу для того, щоб остаточно визначитись з місцем закладення вибухового пристрою та його потужністю.

При цьому суд врахував принцип пріоритетності захисту життя і прав осіб, які наражалися на небезпеку внаслідок терористичної діяльності, а також те, що обвинувачений вчинив злочини проти громадської безпеки із застосуванням вибухових пристроїв, які мають надзвичайно високий ступінь суспільної небезпеки, зумовленої можливістю настання тяжких наслідків не лише для конкретної особи, а й для суспільства в цілому.