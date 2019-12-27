Суд дозволив італійцям вирощувати вдома трохи конопель



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Суд Італії дозволив вирощувати канабіс у невеликій кількості

Рішення суду викликало гарячі суперечки між італійськими політиками

Верховний суд Італії дозволив громадянам вирощувати канабіс вдома в невеликій кількості, повідомляє в п'ятницю, 27 грудня, Reuters.

Касаційний суд постановив, що не слід вважати злочином вирощування наркотичних засобів «у невеликій кількості, вирощуваних вдома винятково для власного використання».

Рішення було прийняте 19 грудня, але пройшло повз увагу до четверга, коли про це повідомили італійські інформаційні агентства. Інформація викликала бурхливу політичну дискусію з приводу вживання канабісу в Італії.

«Суд відкрив шлях, тепер справа за нами», - сказав Маттео Мантеро, сенатор від Руху 5 зірок, що виступає за легалізацію каннабіса.

Він представив поправку до бюджету 2020 року, якою передбачено легалізацію і регулювання внутрішнього споживання канабісу. Але її відхилив спікер сенату від консервативної партії Сільвіо Берлусконі Forza Italia.

«Наркотики шкодять, забудьте про те, щоб вирощувати їх або купувати в магазинах», - сказав у своїй заяві лідер партії Ліга Маттео Сальвіні.

Мауріціо Гаспаррі, сенатор від Forza Italia, яка є союзником Ліги, заявив, що перший закон, який буде затверджений правоцентристською коаліцією, якщо вона прийде до влади, «скасує абсурдний вирок суду».

Три роки тому в Італії узаконили вживання канабісу з вмістом психотропного активного інгредієнта (ТГК) нижче 0,6 відсотка.