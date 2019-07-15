Суд дозволив виїзд за кордон Аллерову, підозрюваному у розтраті грошей Нацгвардії



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Колишній командувач Нацгвардії Юрій Аллеров

Також суд зняв Аллерову обмеження не відлучатися з місця проживання без дозволу

Солом'янський районний суд дозволив виїзд за кордон колишньому командувачу Національної гвардії Юрію Аллерову, який підозрюється в причетності до розтрати 81 млн гривень при будівництві житла військовим.

Про це 15 липня повідомляють Українські Новини з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

За даними джерела, рішення у справі Аллерова було прийнято судом минулого тижня.

Також суд зняв Аллерову обмеження не відлучатися з місця проживання без дозволу.

Водночас суд продовжив вимоги щодо зобов’язання Аллерова прибути на першу вимогу суду, прокурора та слідчого і утримуватися від спілкування зі свідками і підозрюваними у справі.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії України Аллерова.

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру Аллерову та ще двом особам у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на суму 81,64 млн грн.

Аллеров вийшов із СІЗО під заставу у 4,8 млн грн.

Нагадаємо, 7 травня президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Командувач Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.