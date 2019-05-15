Екс-командувачу Нацгвардії Аллерову оголосили підозру



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Колишній командувач Нацгвардії Юрій Аллеров

Наразі вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів

Національне антикорупційне бюро України оголосило підозру екс-командувачу Нацгвардії Юрію Аллерову та ще двом особам у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на суму 81,64 млн грн.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ.

«Детективи Національного антикорупційного бюро України повідомили трьом особам про підозру у заволодінні майном Головного управління Нацгвардії на 81,64 млн. Йдеться про командувача Національної гвардії України, генерального директора компанії-забудовника та оцінювача», - йдеться в повідомленні.

За даними НАБУ, дії екс-командувача Нацгвардії та генерального директора компанії-забудовника кваліфікуються за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем — ред.), оцінювача - ч. 5 ст. 27, ч. 5 ст. 191 КК України (ст. 27 співучасть у злочині).

Слідство встановило, що у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (в подальшому реорганізовано в ГУ Нацгвардії України) та компанія-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс із вбудованими паркінгами та нежитловими приміщеннями. В обмін на земельну ділянку площею близько 1 га в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир та 30 паркомісць.

«Проте згодом, у 2016-2017 рр., сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від цих квартир та паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку, що та ж компанія-забудовник зводила на околиці Києва (біля станції метро «Червоний хутір»). Вартість цих квартир, як встановила проведена у межах досудового розслідування експертиза, на 81 635 448 грн менша за ту, в яку оцінені квартири, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей», - зазначили в НАБУ.

Зараз вирішується питання обрання підозрюваним запобіжних заходів.

Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють із грудня 2017 року за матеріалами журналістських розслідувань програми BIHUS.INFO, додали у відомстві.

Як повідомлялося, детективи НАБУ 14 травня затримали колишнього командувача Національної гвардії України Аллерова.

Нагадаємо, 7 травня президент Петро Порошенко звільнив командувача Національної гвардії України Юрія Аллерова. Командувач Аллеров повідомив, що рішення про звільнення було його ініціативою – напередодні він написав заяву про відставку.