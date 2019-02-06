Суд не пустив Симоненка на вибори



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2 лютого ЦВК відмовив у реєстрації кандидатом на пост президента Петру Симоненку

Симоненко хотів скасувати постанову ЦВК про відмову в реєстрації його кандидатом на виборах президента від КПУ

Шостий апеляційний адміністративний суд 6 лютого відмовив у задоволенні позову лідера Комуністичної партії Петра Симоненка до Центральної виборчої комісії через відмову в реєстрації його кандидатом у президенти.

Таке рішення суд прийняв у середу, повідомляє «Інтерфакс-Україна».

Симоненко і Компартія України вимагали визнати протиправною і скасувати постанову ЦВК від 2 лютого про відмову в реєстрації Симоненка кандидатом на виборах президента від КПУ.

Вони просили суд зобов'язати ЦВК повторно розглянути документи Симоненка і зареєструвати його кандидатом на виборах президента.

Раніше повідомлялося, що лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко просить суд скасувати постанову ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року, якою йому було відмовлено в реєстрації кандидатом на пост президента.

Як повідомляв «Главком», 2 лютого Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом на пост президента Петру Симоненку. На думку ЦВК, ключовою невідповідністю було те, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Крім того, анкета кандидата на пост президента Петра Симоненка не містила відомостей про його місце проживання на території України протягом десяти останніх років перед днем виборів, як цього вимагає закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні.

Станом на 5 лютого ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 28 особам. В цілому, документи до ЦВК на участь у президентських виборах подала 91 особа. Наразі зареєстровано 34 кандидати у президенти.