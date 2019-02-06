Комуністи не здаються. Симоненко подав до суду на ЦВК, яка не пустила його на вибори



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Петро Симоненко під час подачі документів до ЦВК

Лідер Комуністичної партії через суд прагне добитися реєстрації кандидатом у президенти

Лідер Комуністичної партії України Петро Симоненко просить суд скасувати постанову ЦВК №198 від 2 лютого 2019 року, якою йому було відмовлено в реєстрації кандидатом на пост президента.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду від 4 лютого.

Крім цього, Симоненко хоче зобов'язати Центральну виборчу комісію повторно розглянути подані ним документи та зареєструвати кандидатом у президенти, як висуванця від Комуністичної партії України.

Розгляд справи запланований на 6 лютого.

Як повідомляв «Главком», 2 лютого Центральна виборча комісія відмовила у реєстрації кандидатом на пост президента Петру Симоненку. На думку ЦВК, ключовою невідповідністю було те, що Симоненка висунула партія, статут, найменування та символіка якої не відповідають вимогам Закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки».

Крім того, анкета кандидата на пост президента Петра Симоненка не містила відомостей про його місце проживання на території України протягом десяти останніх років перед днем виборів, як цього вимагає закон про свободу пересування та вільний вибір місця проживання в Україні.

Станом на 5 лютого ЦВК відмовила у реєстрації кандидатом у президенти 28 особам. В цілому, документи до ЦВК на участь у президентських виборах подала 91 особа.

Наразі зареєстровано 34 кандидати у президенти.