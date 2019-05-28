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    Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт

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    Олександр Барабошко - Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт
    Олександр Барабошко

    За словами блогера, він відновив віру в правосуддя

    Печерський районний суд Києва 27 травня повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт.

    Про це повідомив сам Барабошко у Facebook.

    За словами блогера, у понеділок він відновив «віру в правосуддя».

    «Не вдаючись в довгі юридичні аспекти, резюмую – проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування і поїду забирати закордонний паспорт. Застава ще лишається, але думаю і з цим справимось», – написав він.

    Нагадаємо, раніше суд зобов’язав блогера Барабошка носити електронний браслет.

    Як відомо,на початку січня блогера Олександра Барабошка випустили з Лук'янівського СІЗО.

    У січні суд продовжив заставу в сумі 3 мільйони гривень і зобов'язання носити електронний браслет для блогера Олександра Барабошка до 24 березня.

    Як відомо, наприкінці листопада 2018 року головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

    Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.

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