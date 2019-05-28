Суд повернув блогеру Барабошку закордонний паспорт
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За словами блогера, він відновив віру в правосуддя
Печерський районний суд Києва 27 травня повернув блогеру Олександру Барабошку закордонний паспорт.
Про це повідомив сам Барабошко у Facebook.
За словами блогера, у понеділок він відновив «віру в правосуддя».
«Не вдаючись в довгі юридичні аспекти, резюмую – проміжна перемога. Знімається обмеження на пересування і поїду забирати закордонний паспорт. Застава ще лишається, але думаю і з цим справимось», – написав він.
Нагадаємо, раніше суд зобов’язав блогера Барабошка носити електронний браслет.
Як відомо,на початку січня блогера Олександра Барабошка випустили з Лук'янівського СІЗО.
У січні суд продовжив заставу в сумі 3 мільйони гривень і зобов'язання носити електронний браслет для блогера Олександра Барабошка до 24 березня.
Як відомо, наприкінці листопада 2018 року головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.
Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.