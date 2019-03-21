Суд зобов’язав блогера Барабошка до кінця квітня носити електронний браслет



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Олександр Барабошко

У квітні Барабошко планував відвідати Відень та Барселону

Печерський районний суд Києва продовжив запобіжний захід блогеру Олександру Барабошку.

Про це у четвер ввечері він написав у Facebook.

Зобов'язання носити електронний браслет й заставу в 3 млн грн продовжили до 29 квітня.

За словами Барабошка, у квітні він планував відвідати Відень та Барселону.

Нагадаємо, на початку січня блогера Олександра Барабошка випустили з Лук'янівського СІЗО.

У січні суд продовжив заставу в сумі 3 мільйони гривень і зобов'язання носити електронний браслет для блогера Олександра Барабошка до 24 березня.

Як відомо, наприкінці листопада 2018 року головна військова прокуратура повідомила про підозру політтехнологу Володимиру Петрову і блогеру Олександру Барабошку у справі про нібито домагання заступника начальника відділу департаменту захисту економіки Нацполіції Олександра Варченка до студентки.

Як повідомлялося, 29 листопада правоохоронці затримали Петрова у справі про нібито домагання Варченка до студентки.