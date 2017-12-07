Суд продовжив запобіжний захід Насірову ще на два місяці

Насіров має носити електронний браслет і не виїжджати за межі Київської області

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову на два місяці. Згідно з рішенням суду, строк запобіжного заходу Насірову продовжено до 19 березня 2018 року. Також суд поклав на обвинуваченого низку процесуальних зобовязань, а саме носити



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Насіров має носити електронний браслет і не виїжджати за межі Київської області

Шевченківський районний суд Києва продовжив запобіжний захід у вигляді застави відстороненому голові Державної фіскальної служби України Роману Насірову на два місяці.

Згідно з рішенням суду, строк запобіжного заходу Насірову продовжено до 19 березня 2018 року.

Також суд поклав на обвинуваченого низку процесуальних зобовязань, а саме носити електронний засіб контролю, здати паспорти на виїзд за кордон, не виїжджати за межі Київської області.

Нагадаємо, 7 грудня 2017 року Шевченківський районний суд Києва розпочав розгляд по суті кримінального провадження за обвинуваченням відстороненого від виконання обов'язків голови Державної фіскальної служби України Романа Насірова та керівника департаменту погашення боргу ДФС Володимира Новікова.

Голова ДФС та керівник департаменту обвинувачуються у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки). Окрім того, голові ДФС інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Сторона обвинувачення вважає, що голова ДФС протягом 2015-2016 років, діючи в інтересах народного депутата України Олександра Онищенка, особисто прийняв низку безпідставних та незаконних рішень про розстрочення податкового боргу та зобов’язань ТОВ «Фірма «Хас», ТОВ «Карпатнадраінвест», ТОВ «Надра Геоцентр».

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