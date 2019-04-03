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    Кабмін затвердив план перевірки «Укроборонпрому»

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    Кабмін затвердив план перевірки «Укроборонпрому»

    Перевірка «Укроборонпрому» відбудеться за участю міжнародних експертів

    Кабінет міністрів України згідно з рішенням Ради національної безпеки і оборони затвердив терміни перевірки «Укроборонпрому».

    Згідно з затвердженим планом, у квітні профільні відомства мають провести огляд підприємств «Укроборонпрому», після чого почнеться його масштабний аудит із залученням міжнародних експертів, пише «РБК-Україна».

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    Також у квітні пройдуть громадські слухання у зв'язку з трансформацією підприємств «Укроборонпрому» в акціонерні товариства із залученням іноземних інвестицій. Крім того, в плані вказано розробку закону про оборонне замовлення для забезпечення прозорості замовлення та посилення відповідальності за порушення в оборонній сфері.

    Раніше повідомлялося, що САП просить вплинути на затягування справ НАБУ щодо «Укроборонпрому». 

    САП також підкреслює затягування розслідування таких справ:

    Зловживання з боку посадових осіб Міністерства оборони та керівництва Шепетівського ремонтного заводу при закупівлі 18 самохідних гаубиць 2 С1 «Гвоздика».

    Розкрадання посадовими особами дочірнього підприємства «Укрспецекспорту» і двох підприємств-нерезидентів більш млн гривень Шосткинського казенного заводу «Імпульс».

    Розтрата понад 58 млн гривень при закупівлі палива Міноборони у ТОВ «Трейд Коммодіті» (ч. 5 ст. 191 КК України), з якої в окреме провадження виділено епізод щодо одного з фігурантів справи. Розслідування зупинено у зв'язку з розшуком підозрюваного.

    Розтрата майна «Київського бронетанкового заводу» посадовими особами підприємства.

    Розтрата службовими особами «Житомирського бронетанкового заводу» майна мобілізаційного резерву - 20 двигунів УТД-20 вартістю 6,9 млн гривень.

    Розтрата 382 тис. гривень посадовими особами «Київського бронетанкового заводу» шляхом завищення витрат на капітальний ремонт двигунів марки 5Д20-240.

    «Така позиція НАБУ під час розслідувань злочинів у сфері оборонно-промислового комплексу стала можливою в результаті системних помилок в організації діяльності органу досудового розслідування», - йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, раніше президент Петро Порошенко доручив перевірити на детекторі брехні керівників «Укроборонпрому».

    Зазначимо, за даними журналістського розслідування програми «Наші гроші», нинішній директор «Укроборонпрому» Павло Букін і звільнений з посади першого заступника секретаря РНБО Олег Гладковський викрали мільйони на міжнародному контракті.

    Напередодні фігурант журналістського розслідування Ігор Гладковський заявив, що назве «справжніх авторів фейку від Вihus» у наступному випуску відеоблогу

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