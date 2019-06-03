Максакова назвала ім’я ймовірного замовника вбивства Вороненкова



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Вдова колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова

Вдова Вороненкова припускає, що її чоловіка замовив вбити один із співробітників Слідчого комітету Росії

Оперна співачка та вдова колишнього депутата Держдуми Дениса Вороненкова Марія Максакова направила офіційне звернення до голови Слідчого комітету Росії (СКР) Олександра Бастрикіна про можливу причетність його підлеглого Дениса Панаітова до вбивства її чоловіка.

Про це Максакова заявила в ефірі російського телеканалу «НТВ».

За її словами, Панаітов, колишній начальник відділу СКР Одінцовського району Московської області, мав дружні відносини з Вороненковим. Вони домовилися обмінятися елітною нерухомістю: Панаітов віддавав свою квартиру в центрі Києва, а депутат - квартиру в Москві-Сіті. Угода відбулася 22 березня 2017 року, за добу до вбивства Вороненкова.

Максакова стверджує, що співробітник Слідкому РФ не виконав свою частину домовленості. До того ж зникла і дочка Вороненкова від першого шлюбу Катерина, яка виступала посередником при угоді. Вона вживала наркотичні та психотропні речовини, а Панаітов, користуючись її станом, підсунув розписку про те, що дівчина отримала 38 мільйонів рублів, вказує Максакова.

«Я хочу звернутися до Олександра Івановича Бастрикіна, я прошу вважати все сказане мною в цій передачі офіційною заявою. Я прошу ознайомитися з матеріалами, які потрапили в мережу, в яких Панаітов Денис Петрович сам зізнається у скоєному злочині. Я прошу застосувати до нього всі норми законодавства РФ, і я прошу Слідчий комітет і особисто вас, Олександре Івановичу, взяти цю справу під свій особистий контроль», - заявив вдова.

Нагадаємо, раніше Максакова попросила вибачення у колишнього чоловіка Володимира Тюріна, якого раніше називала винним у вбивстві її чоловіка Дениса Вороненкова.

У квітні Максакова в суді спростувала версію ГПУ щодо вбивства Вороненкова.

Раніше повідомлялося, що в московському ресторані зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка, якого вважають головним фігурантом справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми РФ. Пізніше в Росії поліція затримала одного з трьох підозрюваних у викраденні в Москві Василенка.

Як відомо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.