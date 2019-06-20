Вбивство Вороненкова: до суду не з’явилися свідки обвинувачення



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Дениса Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві

Справа перебуває на етапі допиту свідків обвинувачення та дослідження матеріалів

Шевченківський районний суд Києва продовжив розгляд кримінального провадження щодо вбивства колишнього депутата Державної думи Російської Федерації Дениса Вороненкова. Проте на засідання не з’явилися свідки обвинувачення.

Про це повідомив адвокат одного з обвинувачених у цій справі, Ярослава Тарасенка, Владислав Добош.

«Свідки обвинувачення сьогодні не з’явилися, дослідили один том матеріалів«, - сказав Добош.

За його словами, справа перебуває на етапі допиту свідків обвинувачення та дослідження матеріалів.

Також він повідомив, що наступне засідання призначене на 5 липня о 15:00.

Нагадаємо, раніше Максакова попросила вибачення у колишнього чоловіка Володимира Тюріна, якого раніше називала винним у вбивстві її чоловіка Дениса Вороненкова.

У квітні Максакова в суді спростувала версію ГПУ щодо вбивства Вороненкова.

Раніше повідомлялося, що в московському ресторані зі стріляниною викрали українського кримінального авторитета Юрія Василенка, якого вважають головним фігурантом справи про вбивство в Києві екс-депутата Держдуми РФ. Пізніше в Росії поліція затримала одного з трьох підозрюваних у викраденні в Москві Василенка.

Як відомо, Вороненкова застрелили 23 березня 2017 року у Києві. У травні 2018 року слідство у справі убивства Вороненкова було завершено. У цій справі повідомлено про підозру організатору та п'ятьом співучасникам.

Джерело: УНН