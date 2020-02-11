Суд скасував заочний арешт Клюєва



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Екс-регіоналу Андрію Клюєву скасували заочний арешт

ВАКС не знайшов підстав для арешту першого віцепрем'єр-міністра уряду Азарова

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) відмінила заочний арешт колишнього першого віцепрем'єр-міністра Андрія Клюєва. Про це йдеться в рішенні суду.

Суд вважає обгрунтованою підозру про вчинення Клюєвим кримінальних злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190 (шахрайство), ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем) Кримінального кодексу, щоб виправдати подальше розслідування або пред'явити звинувачення.

При цьому судді відзначають, в матеріалах судового провадження не містяться достатні підстави, які б вказували, що підозрюваний буде вживати заходів щодо знищення, приховування або спотворення будь-якої з речей чи документів, які мають істотне значення для встановлення обставин кримінального злочину, і перешкоджати іншим чином.

Раніше повідомлялося, що колишні нардепи Клюєви в обхід санкцій ЄС зберегли енергобізнес в Криму.

Зазначимо, Сергій і Андрій Клюєви були народними депутатами різних скликань від «Партії регіонів». У 2014 році Андрій Клюєв зайняв посаду голови Адміністрації президента Віктора Януковича. До цього він був першим віце-прем'єр-міністром часів Януковича.

Нагадаємо, у лютому 2019 року Євросоюз прийняв рішення виключити екс-главу адміністрації президента Андрія Клюєва зі списку санкцій. При цьому правоохоронні органи України продовжують розслідування щодо Клюєва.

У березні 2019 року Печерський районний суд Києва дозволив Генеральній прокуратурі проводити спеціальне досудове розслідування стосовно колишнього першого віцепрем'єр-міністра України Андрія Клюєва.