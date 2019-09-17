Генпрокуратура має місяць, щоб вирішити долю Клюєва



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Андрій Клюєв фото з відкритих джерел

Колишній глава адміністрації президента Януковича підозрюється у перешкоджанні проведенню мітингів, перевищенні влади і розтраті майна в особливо великих розмірах

Печерський районний суд Києва відвів Генпрокуратурі 30 днів для завершення досудового розслідування у двох кримінальних провадженнях, в яких оголошено підозру колишньому главі адміністрації президента Януковича Андрію Клюєву.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на ухвали суду від 4 вересня.

Після спливу цього терміну прокурор, керуючись ч. 1 ст. 283 КПК України, має вирішити: або направити обвинувальний акт щодо Клюєва до суду, або закрити кримінальні провадження.

Таким чином, суд задовольнив клопотання адвоката Клюєва, визнавши, що через затяжне розслідування порушуються права та свободи учасників процесу.

Мова йде про два кримінальних провадження, які ведуться з 2014 року. Перше - № 42014000000001025, так звана справа Майдану, в якій Клюєв отримав підозру за ч. 3 ст. 27 ст. 340, ч. 3 ст. 27 ст. 365 КК України («Незаконне перешкоджання організації або проведенню мітингів», «Перевищення влади або службових повноважень»). Друге - №42014000000000368, де підозра оголошена за ч.5 ст. 191 КК України («Привласнення, розтрата майна або заволодіння в особливо великих розмірах»).

Станом на 17 вересня 2019 року, Андрій Клюєв перебуває у розшуку за базою МВС України. Дата його зникнення – 28 лютого 2014 року.

Під час позачергових парламентських виборів 21 липня Клюєв мав намір балотуватися до Верховної ради як висуванець Ліберальної партії у 46 виборчому окрузі на Донеччині. Однак 3 липня ЦВК скасувала його реєстрацію.

За інформацією правоохоронців, протягом 21-23 лютого 2014 року Андрій Клюєв супроводжував експрезидента Віктора Януковича під час перетинання останнім державного кордону України.

У грудні 2016 року Клюєв брав участь у судових засіданнях Дорогомилівського районного суду Москви. Також він повідомив українським правоохоронцям свою адресу «для листування»: селище Шульгіно, Одінцовський район, Московська область, Російська Федерація.

За даними СБУ, Андрій Клюєв виїхав за межі України в 2014 році. З 2014 року на території України не перебував, офіційні пункти пропуску державного кордону не перетинав.