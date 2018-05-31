Суд сьогодні обере запобіжний захід організатору вбивства Бабченка

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Аркадій Бабченко на брифінгу СБУ 30 травня, де стало відомо про інсценування його вбивства задля отримання цінної інформації щодо ряду запланованих терактів в Україні

Судове засідання розпочнеться о 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду

Судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка відбудеться у четвер, 31 травня, о 17:30.

Про це повідомляється на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у соцмережі Facebook.

«Повідомляємо, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно Германа Б.Л. призначено на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А, зал судових засідань №11», - заявили у суді.

Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.

Журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.

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