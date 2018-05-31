Суд сьогодні обере запобіжний захід організатору вбивства Бабченка
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Судове засідання розпочнеться о 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду
Судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка відбудеться у четвер, 31 травня, о 17:30.
Про це повідомляється на сторінці Шевченківського районного суду міста Києва у соцмережі Facebook.
«Повідомляємо, що судове засідання із розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу відносно Германа Б.Л. призначено на 17 год. 30 хв. в приміщенні Шевченківського районного суду м.Києва за адресою: м.Київ, вул.Дегтярівська, 31-А, зал судових засідань №11», - заявили у суді.
Нагадаємо, слідство просить арештувати підозрюваного в організації вбивства у Києві російського журналіста Аркадія Бабченка.
Журналіст Родіон Шовкошитний, який є близьким другом ймовірного виконавця замаху, заявив, що розкриття замаху на Бабченка стало можливим завдяки тому, що чоловік, якому намагалися замовити це вбивство, сам звернувся до СБУ.
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