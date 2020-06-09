Суд у Гаазі: одкровення терориста Гіркіна залучать до справи щодо МН17



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У Гаазі почалося судове засідання щодо збитого росіянами МН17

У Нідерландах проходить засідання суду у справі про збитий над Донбасом рейс МН17

У судовому комплексі Схіпхол у Нідерландах розпочалося п’яте судове засідання у справі МН17. Слово взяв нідерландський прокурор Тайс Бергер.

У судовій залі присутні судді, нідерландські прокурори, які через коронавірус перебувають за прозорою перегородкою. Навпроти них на відстані 1,5 метра один від одного сидять адвокати та родичі загиблих.

Також присутні адвокати одного з підозрюваних - підполковника-спецпризначенця ГРУ РФ Олега Пулатова, який виявив бажання брати участь у судовому процесі у справі МН17. Інтереси Пулатова представляють адвокати Сабіна тен Дуссхате та Баудевейн ван Ейк з нідерландської юридичної фірми Sjöcrona Van Stigt.

Спостерігати за перебігом засідання можна через відеотрансляцію.

Суд має намір долучити до справи інтерв'ю колишнього командира збройних загонів проросійських сепаратистів на Донбасі Ігоря Гіркіна українському журналісту Дмитру Гордону.

Про це повідомляє «Німецька хвиля». «Суддя-голова Хендрік Стинхейс сказав, що до матеріалів буде залучено і недавнє гучне інтерв'ю Гіркіна», - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, мова йде про інтерв'ю, яке було оприлюднене головним редактором видання «Гордон» 18 травня. Серед іншого, під час інтерв'ю Гіркін визнав «непряму відповідальність» за цю катастрофу і не виключив того, що у майбутньому може постати перед міжнародним судом.

У зв’язку з поширенням коронавірусу кількість людей, які можуть перебувати у суді, обмежена. Усі охочі можуть стежити за процесом за допомогою прямої трансляції. Вона відбувається двома мовами: нідерландською та англійською.

Засідання призначені з понеділка 8 червня по п’ятницю 3 липня 2020 року, але наразі достеменно невідомо, чи суд відбуватиметься щодня. Не виключено, що через коронавірус слухання можуть бути перенесені чи скасовані.

Нагадаємо, 8 червня у Нідерландах стартувала чергова сесія по справі MH17, де суд підіб’є підсумки попереднього блоку, а прокуратура виступить з презентацією кримінального розслідування цього злочину.

Пасажирський Boeing-777 «Малайзійських авіаліній», що виконував рейс МН17 із Амстердама до Куала-Лумпур, був збитий над окупованим Донбасом 17 липня 2014 року. На борту лайнера перебували 283 пасажири та 15 членів екіпажу, всі вони загинули.

Міжнародна слідча група повідомила, що літак рейсу MH17 був збитий зенітно-ракетним комплексом «Бук», який належить 53-ій зенітно-ракетній бригаді протиповітряної оборони російських збройних сил, дислокованій у Курську.

Представники суду Нідерландів в ході засідання в цій справі, що проходить в понеділок, 8 червня, заявили, що США відмовилися надавати супутникові дані про запуск ракети по літаку MH17, який збили над Донбасом у 2014 році. Був показаний тільки знімок, щоб звірити його з інформацією в меморандумі.

Нагадаємо, жоден з перших чотирьох підозрюваних у справі щодо збиття літака Малайзійських авіаліній рейсу МН17 у липні 2014 року сьогодні не з’явився на судове засідання Окружного суду Гааги.