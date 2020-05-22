Нацполіція доповнить підозру Стрєлкову на підставі інтерв'ю Гордону



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Нацполіція доповнить підозру терористу Ігорю Стрєлкову

Гіркін в інтерв'ю назвав себе причетним до організації вбивств трьох громадян України

Нацполіція доповнить підозру колишньому «міністрові оборони ДНР» терористу Ігорю Стрєлкову (Гіркіну) на підставі даних, які він озвучив в інтерв'ю засновнику Дмитру Гордону.

Про це в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі «Україна» заявив заступник голови МВС України Антон Геращенко.

«Це є доказовою базою - вперше покидьок і терорист Гіркін назвав себе прямо причетним до організації вбивств трьох громадян України. Тому Національна поліція за погодженням з міністром внутрішніх справ Арсеном Аваковим буде доповнювати підозри у вбивстві українських громадян Ігорю Гіркіну і ми вважаємо, що це буде серйозною доказовою базою», - сказав він.

Майже чотирьохгодинне інтерв'ю з Гіркіним вийшло на YouTube-каналі Гордона в 18 травня. У ньому Гіркін зізнався в причетності до вбивства депутата Горлівської міськради Володимира Рибака, а також Юрія Дяковського і Юрія Поправки.

Їх тіла були знайдені в річці Торець біля селища Райгородок Донецької області в кінці квітня 2014 року.

Напередодні Мамедов заяви, що інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним «цінні додатковими фактажем і деталям».

Нагадаємо, ввечері 18 травня активісти закидали офіс Гордона яйцями через скандальні інтерв'ю.

Нагадаємо, партія «Європейська Солідарність» вимагає від СБУ негайно порушити справу за фактом розпалювання ворожнечі, підтримки тероризму та підриву суверенітету країни блогером Дмитром Гордоном.

Як відомо, Служба безпеки України проведе перевірку у зв’язку з інтерв’ю, яке український журналіст Дмитро Гордон взяв у екслідера сепаратистів Ігоря Гіркіна.

Ігор Гіркін, якого також називають Стрєлков – один із найбільш відомих учасників конфлікту на сході України.

Він неодноразово визнавав, що брав активну участь в процесі анексії Криму Росією. У 2014 році він перебував на посаді «міністра оборони» сепаратистів з так званої «Донецької народної республіки».

Саме він повідомив у Twitter, що сепаратисти збили літак, який пізніше виявився пасажирським малайзійським Боїнгом MH17. В результаті атаки загинули 298 людей.

У інтерв’ю Гордону, яке оприлюднили 18 травня, він зізнався, зокрема, що саме він віддав наказ розстріляти українських активістів Юрія Дяковського та Юрія Поправку. Тіла обох знайшли у 2014 році зі слідами тортур. Крім того, він розповів про свою роль у анексії Криму та кілька разів назвав українців і росіян одним народом.

До слова, раніше Гордон провів інтерв'ю з колишнім «прокурором» окупованого Росією Криму Наталією Поклонською. Прокуратура Автономної Республіки Крим заявила, що використає це інтерв’ю в кримінальному провадженні проти неї.