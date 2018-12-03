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    Суд у Херсоні відмовився зняти арешт з російського танкера «Механік Погодін»

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    Танкер&nbsp;&laquo;Механік Погодін&raquo; - Суд у Херсоні відмовився зняти арешт з російського танкера «Механік Погодін»
    Танкер «Механік Погодін»

    Судно влітку зайшло у порт Херсона під прапором РФ

    У Херсоні суд відмовив у знятті арешту з танкера  «Механік Погодін», затриманого в серпні.

    Про це повідомив представник президента в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

    «Херсонський окружний адміністративний суд відмовив сьогодні судновласнику танкера Mekhanik Pogodin у позові про припинення блокування цього підсанкційного майна бенефіціарів держави-агресора», - написав він.

    Нагадаємо, 10 серпня постпред президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив, що в Херсонському порту виявили судно «Механік Погодін» під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. Судно зайшло в Херсонський морський торговельний порт 10 серпня.

    12 серпня українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські моряки судна «Механік Погодін» вільні у пересуванні. Водночас саме судно і його майно перебуває під санкціями.

    Судновласники РФ заявили, що зупинять вантажні перевезення в Україну.

    Також повідомлялося, що на екіпаж судна «Механік Погодін» тиснуть спецслужби РФ.

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