Суд у Херсоні відмовився зняти арешт з російського танкера «Механік Погодін»



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Танкер «Механік Погодін»

Судно влітку зайшло у порт Херсона під прапором РФ

У Херсоні суд відмовив у знятті арешту з танкера «Механік Погодін», затриманого в серпні.

Про це повідомив представник президента в АР Крим Борис Бабін на своїй сторінці у Facebook.

«Херсонський окружний адміністративний суд відмовив сьогодні судновласнику танкера Mekhanik Pogodin у позові про припинення блокування цього підсанкційного майна бенефіціарів держави-агресора», - написав він.

Нагадаємо, 10 серпня постпред президента в Автономній Республіці Крим Борис Бабін повідомив, що в Херсонському порту виявили судно «Механік Погодін» під російським прапором, яке є в санкційному списку РНБО. Судно зайшло в Херсонський морський торговельний порт 10 серпня.

12 серпня українська омбудсмен Людмила Денісова повідомила, що російські моряки судна «Механік Погодін» вільні у пересуванні. Водночас саме судно і його майно перебуває під санкціями.

Судновласники РФ заявили, що зупинять вантажні перевезення в Україну.

Також повідомлялося, що на екіпаж судна «Механік Погодін» тиснуть спецслужби РФ.