Суд у Криму лишив під арештом двох фігурантів «справи Хізб ут-Тахрір»



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Відтак Месутов та Кантеміров залишаться у слідчому ізоляторів до 20 лютого 2020 року

Підконтрольний Росії Верховний суд Криму відхилив апеляційні скарги адвокатів на подовження запобіжного заходу фігурантам алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Руслану Месутову та Ельдару Кантемірову.

Про це повідомляє проєкт Радіо Свобода Крим.Реалії.

Відтак Месутов та Кантеміров залишаться у слідчому ізоляторів до 20 лютого 2020 року.

Як повідомив адвокат Месутова Сіяр Панич, Верховний суд Криму розглянув його скаргу 18 листопада в закритому режимі.

«Адвокатом (Айдером – ред.) Азаматовим подавалися клопотання про відкриття процесу. Суд допустив гласність лише під час виголошення рішення. Суд радився дві хвилини, але за цей час родичі наших підзахисних не встигли потрапити до зали суду. Я клопотав про доправлення мого підзахисного до зали суду, однак суд не задовольнив мою вимогу і мій підзахисний разом із Ельдаром Кантеміровим брали участь у засіданні відеоконференцзв’язком із СІЗО. Тому обговорити з моїм підзахисним питання, в яких присутня якась адвокатська таємниця, не було можливим», – розповів Панич.

Він додав, що в підсумку суд відхилив його скаргу.

Після ранкових обшуків 10 червня в будинках кримських татар в Алуштинському, Білогірському та Сімферопольському районах затримали вісьмох чоловіків: Руслана Нагаєва, Ельдара Кантемірова, Руслана Месутова, Ленура Халілова, Різу Омерова, Енвера Омерова, Айдера Джеппарова та Ескендера Сулейманова.

ФСБ Росії заявила, що слідчі заходи проходять в рамках кримінальної справи за статтею 205.5 (організація або участь у діяльності терористичної організації) і стосується релігійної організації «Хізб ут-Тахрір».

Українські правоохоронні органи відкрили кримінальне провадження через проведення російськими силовиками обшуків в Криму.

МЗС України висловило протест у зв'язку з черговими арештами в окупованому Криму, а також закликали посилити політичний, економічний і списку санкцій тиск на Росію.