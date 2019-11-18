Адвокат Порошенка назвав підозру експрезиденту провокацією проти Рябошапки



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ДБР направило в ГПУ проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку

Авторами цієї провокації захисник назвав очільника ДБР Романа Трубу та Андрія Портнова

Підозра Петру Порошенку від Держбюро розслідувань є провокацією против генпрокурора Руслана Рябошапки, вважає адвокат Порошенка Ігор Головань.

Авторами цієї провокації захисник назвав очільника ДБР Романа Трубу та Андрія Портнова, заступника голови адміністрації президента часів Януковича.

Головань нагадав, що найближчим часом Рада розгляне законопроект про перезавантаження ДБР і Труба піде з посади.

«На мою думку, це великою мірою провокація, яку Портнов і Труба зараз організовують проти генпрокурора, оскільки, наскільки ми розуміємо і бачимо навіть з коментарів сьогоднішніх генпрокурора, він серйозно сприймати творчість Портнова і Труби не готовий», — сказав адвокат в ефірі програми «Нині вже» на hromadske.

Він зазначив, що Труба і Портнов розповсюдили цю інформацію у ЗМІ, але «не дали ніякого фактажу».

«Це поведінка людей, які вже зовсім збанкрутіли, я маю на увазі Трубу і його підлеглих у ДБР, і абсолютно вже розгублені», — резюмував Головань.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань направило в Генпрокуратуру проєкт повідомлення про підозру п'ятому президенту України Петру Порошенку. Про це повідомляє пресслужба ДБР у понеділок, 18 листопада.

«Проєкт підозри підготовлено і направлено в прокуратуру в рамках досудового розслідування кримінального провадження щодо можливого неправомірного впливу на проведення конкурсу з добору кандидатів для призначення членів Вищої ради правосуддя в березні-травні 2019 року. У документі йдеться про підозру п'ятому президенту України в скоєнні кримінальних злочинів, передбачених ч. 3 ст. 109 і ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України», - йдеться уповідомленні пресслужби ДБР.

Крім цього, слідчі ДБР направили в прокуратуру проєкт подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності п'ятого президента України, який є чинним народним депутатом.

Раніше ДБР відкрило справу про «захоплення влади» за фактом призначення Порошенком двох членів ВРП попри заборону суду.

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