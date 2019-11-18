Глава Міноборони: Розглядаю повернення Росією суден як виконання рішення Морського трибуналу



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Міністр оборони України Андрій Загороднюк: Ми і надалі будуватимемо здатний військово-морський флот, який захищатиме Україну

Андрій Загороднюк зазначив, що повернення захоплених у листопаді 2018 року суден не є актом доброї волі з російської сторони.

Повернуті російською стороною малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», а також буксир «Яни Капу» продовжать роботу у Військово-Морських силах Збройних сил України, заявляє міністр оборони України Андрій Загороднюк.

«Після отримання суден фахівці їх оглянуть і нададуть рекомендації, у який спосіб можна швидше їх повернути в службу», - написав Загороднюк у своєму телеграм-каналі в понеділок увечері.

На думку міністра, повернення захоплених у листопаді 2018 року кораблів не є актом доброї волі з російської сторони. «Я розглядаю ці події як ніщо інше, як виконання державою-агресором травневого рішення Міжнародного морського трибуналу», - зазначив він він.

«Ми і надалі будуватимемо здатний військово-морський флот, який захищатиме Україну. Це запорука стабільності в регіоні», - резюмував Загороднюк.

Як повідомлялося, російські прикордонники 25 листопада 2018 року затримали із застосуванням зброї в районі Керченської протоки український буксир «Яни Капу» і малі броньовані артилерійські катери «Бердянськ» і «Нікополь», які йшли з Одеси до Маріуполя.

Міжнародний трибунал ООН із морського права 25 травня ухвалив, що Росія має звільнити українських моряків і передати Україні українські судна.

У РФ 24 українських моряків звинуватили у «незаконному перетині кордону, скоєному групою осіб за попередньою змовою або організованою групою, або із застосуванням насильства чи з погрозою його застосування» (ч. 3 ст. 322 КК РФ). Вони повернулися до України 7 вересня 2019 року в рамках взаємного звільнення Україною і РФ утримуваних осіб.

17 листопада захоплені українські судна у супроводі російської берегової охорони вийшли з акваторії Керчі в сторону Чорного моря, а 18 листопада передані українській стороні. У МЗС України заявили, що після повернення суден буде здійснено їх ретельну перевірку та експертизу для з'ясування, в якому вони стані й чи були вилучені з них обладнання та документація.

У відомстві нагадали, що, незважаючи на повернення моряків і кораблів, триває спір про порушення Росією імунітетів трьох військово-морських суден і 24 членів їхніх екіпажів. Арбітражний трибунал Міжнародного суду ООН 21 листопада проведе слухання у справі про порушення прав України як прибережної держави в Чорному, Азовському морях та Керченській протоці.