Суд у Москві назвав законним продовження арешту чотирьом українським морякам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Адміністрація СІЗО «Лефортово» у Москві перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків

Засідання Московського міського суду пройшло в закритому режимі

Московський міський суд визнав законним продовження строку арешту чотирьох із 24 українських моряків.

Про це повідомляють російські ЗМІ.

«Постанову Лефортовського районного суду Москви стосовно обвинувачених Віктора Беспальченка, Володимира Варімеза, Владислава Костишина та Сергія Чуліба про продовження їм строку тримання під вартою на три місяці, до 24 липня, залишити без зміни, апеляційні скарги захисту - без задоволення», - заявила суддя.

Зазначається, що засідання суду пройшло в закритому режимі.

Нагадаємо, раніше адвокат Микола Полозов повідомив, що адміністрація СІЗО «Лефортово» у Москві перешкоджає доступу адвокатів до військовополонених українських моряків.

Як відомо, у Гамбурзі пройшли слухання міжнародного трибуналу з морського права у справі українських моряків.

25 листопада 2018 року російські прикордонники біля берегів анексованого Криму обстріляли і захопили три кораблі Військово-морських сил України: катери «Бердянськ», «Нікополь» і буксир «Яни Капу», що прямували з Одеси до Маріуполя, а також їхні екіпажі. У полон потрапили 24 українці, троє з них були поранені.

Підконтрольний Росії «суд» в окупованому Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у нібито незаконному перетині кордону. Зараз вони утримуються в СІЗО у Москві.

Джерело: Укрінформ